Врач Глушко объяснила, кому стоит отказаться от каши на завтрак

Педиатр, детский гастроэнтеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Ольга Глушко рассказала, при каких заболеваниях стоит отказаться от каш по утрам.

Как пишет «Газета.Ru», по мнению Глушко, перестать есть каши на завтрак стоит людям с нарушениями углеводного обмена.

«Тем, у кого диагностированы инсулинорезистентность, лишний вес, сахарный диабет, рекомендовано воздержаться от употребления на завтрак каш быстрой варки и хлопьев, особенно с добавлением меда, сухофруктов и цукатов. Такие каши приведут к повышению уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, потребует выработки инсулина. А значит, уровень сахара в крови упадёт, человек проголодается и начнёт перекусывать далеко не всегда полезной едой», — объяснила врач.

Также Глушко добавила, что оптимальный завтрак для таких людей должен состоять из белков и жиров с достаточным содержанием клетчатки. При этом по утрам допустимо употребление гречки и пшена, а из питательных семян — киноа и амаранта.

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