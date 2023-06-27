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Врач Глушко объяснила, кому стоит отказаться от каши на завтрак

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Педиатр, детский гастроэнтеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Ольга Глушко рассказала, при каких заболеваниях стоит отказаться от каш по утрам.
Врач Глушко объяснила, кому стоит отказаться от каши на завтрак
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», по мнению Глушко, перестать есть каши на завтрак стоит людям с нарушениями углеводного обмена.

«Тем, у кого диагностированы инсулинорезистентность, лишний вес, сахарный диабет, рекомендовано воздержаться от употребления на завтрак каш быстрой варки и хлопьев, особенно с добавлением меда, сухофруктов и цукатов. Такие каши приведут к повышению уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, потребует выработки инсулина. А значит, уровень сахара в крови упадёт, человек проголодается и начнёт перекусывать далеко не всегда полезной едой», — объяснила врач.

Также Глушко добавила, что оптимальный завтрак для таких людей должен состоять из белков и жиров с достаточным содержанием клетчатки. При этом по утрам допустимо употребление гречки и пшена, а из питательных семян — киноа и амаранта.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» объяснил, чем можно заменить бутерброд с колбасой, чтобы пища была полезнее.

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