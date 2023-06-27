Ректор Госуниверситета просвещения Кокоева рассказала о важности законопроекта о молодых специалистах

Исполняющая обязанности ректора Государственного университета просвещения Ирина Кокоева рассказала о важности новых изменений в федеральном законе «О молодёжной политике».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Получение статуса молодого специалиста больше не будет зависеть от того, вступал ли работник ранее в трудовые отношения», — уточняет суть нового закона эксперт.

По словам и. о. ректора, статус позволит пройти выпускникам первые годы адаптации в профессии легче.

Однако стоит понимать, что понятия «молодой специалист» в Трудовом кодексе нет, а значит, нет никаких гарантий.

«Могут различаться от региона к региону, от отрасли к отрасли, от предприятия к предприятию», — уточнила Кокоева сообщение о льготах и гарантиях для молодых специалистов.

Ранее, по информации НСН, глава SuperJob заявил, что работодатели не смотрят на степень образования.