Ректор Госуниверситета просвещения Кокоева рассказала о важности законопроекта о молодых специалистах
Об этом сообщает телеканал «360».
«Получение статуса молодого специалиста больше не будет зависеть от того, вступал ли работник ранее в трудовые отношения», — уточняет суть нового закона эксперт.
По словам и. о. ректора, статус позволит пройти выпускникам первые годы адаптации в профессии легче.
Однако стоит понимать, что понятия «молодой специалист» в Трудовом кодексе нет, а значит, нет никаких гарантий.
«Могут различаться от региона к региону, от отрасли к отрасли, от предприятия к предприятию», — уточнила Кокоева сообщение о льготах и гарантиях для молодых специалистов.
Ранее, по информации НСН, глава SuperJob заявил, что работодатели не смотрят на степень образования.