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ТАСС: режиссёра Сергея Попова госпитализировали после драки на юге Москвы

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Режиссёра Сергей Попов госпитализировали после драки на Варшавском шоссе на юге Москвы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«В результате конфликта, переросшего в драку, пострадал Сергей Попов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что он получил травму головы и был госпитализирован.

Другие участники и причина конфликта устанавливаются, отмечает собеседник агентства.

5 июня народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с подозрением на инсульт.

19 июня дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что Федосеева-Шукшина идёт на поправку. Её перевели из отделения реанимации в палату.

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