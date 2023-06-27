ТАСС: режиссёра Сергея Попова госпитализировали после драки на юге Москвы

Режиссёра Сергей Попов госпитализировали после драки на Варшавском шоссе на юге Москвы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«В результате конфликта, переросшего в драку, пострадал Сергей Попов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что он получил травму головы и был госпитализирован.

Другие участники и причина конфликта устанавливаются, отмечает собеседник агентства.

5 июня народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с подозрением на инсульт.

19 июня дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что Федосеева-Шукшина идёт на поправку. Её перевели из отделения реанимации в палату.