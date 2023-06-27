ТАСС: режиссёра Сергея Попова госпитализировали после драки на юге Москвы
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
«В результате конфликта, переросшего в драку, пострадал Сергей Попов», — сказано в сообщении.
Уточняется, что он получил травму головы и был госпитализирован.
Другие участники и причина конфликта устанавливаются, отмечает собеседник агентства.
5 июня народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с подозрением на инсульт.
19 июня дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что Федосеева-Шукшина идёт на поправку. Её перевели из отделения реанимации в палату.