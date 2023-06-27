Губернатор Евраев: дети из Грайворонского округа будут в Ярославской области до конца лета

Дети из Грайворонского округа Белгородской области, которые приехали отдохнуть в Ярославскую область, останутся на отдыхе до конца лета.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«По просьбе моего коллеги — губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова — продлим отдых ребят из Грайворонского района у нас до конца лета», — написал он в Telegram-канале.

По словам Евраева, в данный момент в регионе гостят около 300 ребят с территорий, которые подверглись атакам на мирных жителей со стороны ВС Украины.

3 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около 600 детей из приграничных районов региона отправят на летний отдых в Калугу и Ярославль.