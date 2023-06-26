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El Deber: «Балтика» арендует защитника сборной Боливии Фернандеса

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Защитник «Боливара» и сборной Боливии Роберто Фернандес продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
El Deber: «Балтика» арендует защитника сборной Боливии Фернандеса
  • AFP
  • © AIZAR RALDES

Калининградский клуб арендует 23-летнего игрока на один сезон с опцией выкупа контракта, сообщает El Deber. 

В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Боливар» 20 матчей и отдал семь результативных передач. На его счету 25 игр и один забитый мяч за сборную Боливии. Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в €1 млн.

Ранее главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич принял решение продлить контракт с калининградским клубом.

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