El Deber: «Балтика» арендует защитника сборной Боливии Фернандеса
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Калининградский клуб арендует 23-летнего игрока на один сезон с опцией выкупа контракта, сообщает El Deber.
В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Боливар» 20 матчей и отдал семь результативных передач. На его счету 25 игр и один забитый мяч за сборную Боливии. Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в €1 млн.
Ранее главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич принял решение продлить контракт с калининградским клубом.