В Челябинской области завели дело по факту травмирования ребёнка на аттракционе

В Челябинской области завели уголовное дело по факту травмирования семилетнего ребёнка на аттракционе «Беговое колесо» на набережной реки Миасс.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе.

По итогам проверки возбуждено дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что прокуратура Красноярского края организовала проверку после гибели подростка, на которого упала бетонная конструкция.