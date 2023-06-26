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В Челябинской области завели дело по факту травмирования ребёнка на аттракционе

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В Челябинской области завели уголовное дело по факту травмирования семилетнего ребёнка на аттракционе «Беговое колесо» на набережной реки Миасс.
В Челябинской области завели дело по факту травмирования ребёнка на аттракционе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе.

По итогам проверки возбуждено дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что прокуратура Красноярского края организовала проверку после гибели подростка, на которого упала бетонная конструкция.

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