В Челябинской области завели дело по факту травмирования ребёнка на аттракционе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе.
По итогам проверки возбуждено дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что прокуратура Красноярского края организовала проверку после гибели подростка, на которого упала бетонная конструкция.