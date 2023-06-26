Арктический салон пройдёт 25—27 августа в Петербурге
- Gettyimages.ru
- © Denis Shevchuk
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
На Заячьем острове создадут десять полярных станций и пять тематических зон.
В частности, на станции «Арктический туризм» можно будет узнать об истории, жизни и достопримечательностях регионов Арктической зоны России, а на станции «Деловая Арктика» будут обсуждать вопросы, связанные с развитием этого региона.
Организатор салона — комитет по делам Арктики.
Ранее сообщалось, что на заседании Госсовета подвели итоги работы проекта «Чистая Арктика».