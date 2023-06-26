Арктический салон пройдёт 25—27 августа в Петербурге

Арктический салон будет проходить с 25 по 27 августа на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

На Заячьем острове создадут десять полярных станций и пять тематических зон.

В частности, на станции «Арктический туризм» можно будет узнать об истории, жизни и достопримечательностях регионов Арктической зоны России, а на станции «Деловая Арктика» будут обсуждать вопросы, связанные с развитием этого региона.

Организатор салона — комитет по делам Арктики.

Ранее сообщалось, что на заседании Госсовета подвели итоги работы проекта «Чистая Арктика».