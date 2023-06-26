Ортопед Саидов посоветовал делать перерывы в дачных работах для предотвращения травм

Врач-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов рассказал, как обезопасить себя от травм во время дачных работ.

«Резко врываясь в дачный сезон, особенно если вы к нему не подготовились, можно получить значительное переутомление или даже травмы, от которых придётся долго восстанавливаться. Именно от них важно защитить себя в первую очередь», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, важно увеличивать нагрузку постепенно и делать перерывы в работе.

Как отметил Саидов, перед началом работ рекомендуется сделать разминку.

«Если вам нужно перенести тяжести, делайте это по частям или используйте специальные приспособления. Резкое поднятие тяжёлых вещей может привести к травме спины и запястья», — предупредил эксперт.

Кроме того, нежелательно заниматься активными работами с 12:00 до 16:00.

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