Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ортопед Саидов посоветовал делать перерывы в дачных работах для предотвращения травм

Короткая ссылка
Врач-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов рассказал, как обезопасить себя от травм во время дачных работ.
Ортопед Саидов посоветовал делать перерывы в дачных работах для предотвращения травм
  • Gettyimages.ru
  • © RomeoLu

«Резко врываясь в дачный сезон, особенно если вы к нему не подготовились, можно получить значительное переутомление или даже травмы, от которых придётся долго восстанавливаться. Именно от них важно защитить себя в первую очередь», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, важно увеличивать нагрузку постепенно и делать перерывы в работе.

Как отметил Саидов, перед началом работ рекомендуется сделать разминку.

«Если вам нужно перенести тяжести, делайте это по частям или используйте специальные приспособления. Резкое поднятие тяжёлых вещей может привести к травме спины и запястья», — предупредил эксперт.

Кроме того, нежелательно заниматься активными работами с 12:00 до 16:00.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить