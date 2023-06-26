Грантовый конкурс для предпринимателей Подмосковья начнётся 1 августа

Подмосковный бизнес может принять участие в грантовом конкурсе, который начнётся 1 августа. Заявки принимаются от социальных и молодых предпринимателей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.

Гранты предусмотрены по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Фонд «Наше будущее» запустил конкурс софинансирования грантов, по которому можно получить беспроцентный целевой микрозаём от 100 до 250 тыс. рублей.

Ранее НСН сообщала, что более 30 высокотехнологичных производств открываются в технополисе «Москва» в этом году.