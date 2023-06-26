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Мишустин заявил о намерении властей России усилить поддержку садоводства

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о намерении российских властей усилить поддержку садоводства.
Мишустин заявил о намерении властей России усилить поддержку садоводства
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

«Правительство меняет правила предоставления и распределения субсидий, чтобы усилить господдержку на развитие садов интенсивного типа: они дают урожай быстрее, затраты на их создание, удобрение, защиту растений, значительно выше», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, власти, скорректировав порядок расчёта, частично снизят расходы аграриев на закладку питомников — примерно на 20%.

«Важно, чтобы садоводы были обеспечены необходимым отечественным материалом и не зависели бы от поставок из-за рубежа», — отметил премьер.

В мае сообщалось, что правительство России направит 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна.

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