Мишустин заявил о намерении властей России усилить поддержку садоводства

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о намерении российских властей усилить поддержку садоводства.

«Правительство меняет правила предоставления и распределения субсидий, чтобы усилить господдержку на развитие садов интенсивного типа: они дают урожай быстрее, затраты на их создание, удобрение, защиту растений, значительно выше», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, власти, скорректировав порядок расчёта, частично снизят расходы аграриев на закладку питомников — примерно на 20%.

«Важно, чтобы садоводы были обеспечены необходимым отечественным материалом и не зависели бы от поставок из-за рубежа», — отметил премьер.

В мае сообщалось, что правительство России направит 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна.