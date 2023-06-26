Глава Россельхознадзора: чаще всего пытаются фальсифицировать сливочное масло

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о продуктах, которые чаще всего фальсифицируют. По его словам, это сливочное масло, сгущённое молоко, рыбная и мясная продукция.

«В основном речь идёт о подмене дорогого ингредиента более дешёвым. Например, в гостовскую колбасу могут положить вместо говядины куриные субпродукты. Активно подделывается тушёнка. Даже в белорусском сыре мы обнаруживали говяжий жир», — заявил Данкверт в беседе с «Российской газетой».

По его словам, бизнес ищет не просто прибыль, а сверхприбыль.

Как отметил Данкверт, после внедрения электронной системы прослеживаемости продукции качество и безопасность товаров на прилавках выросли.

«Однако отдельные производители портят статистику, находят всё новые способы фальсификации и лазейки в законодательстве», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Росстандарт создаст более 10 стандартов для продукции на растительной основе.