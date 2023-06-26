Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава Россельхознадзора: чаще всего пытаются фальсифицировать сливочное масло

Короткая ссылка
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о продуктах, которые чаще всего фальсифицируют. По его словам, это сливочное масло, сгущённое молоко, рыбная и мясная продукция.
Глава Россельхознадзора: чаще всего пытаются фальсифицировать сливочное масло
  • Gettyimages.ru
  • © tataks

«В основном речь идёт о подмене дорогого ингредиента более дешёвым. Например, в гостовскую колбасу могут положить вместо говядины куриные субпродукты. Активно подделывается тушёнка. Даже в белорусском сыре мы обнаруживали говяжий жир», — заявил Данкверт в беседе с «Российской газетой».

По его словам, бизнес ищет не просто прибыль, а сверхприбыль.

Как отметил Данкверт, после внедрения электронной системы прослеживаемости продукции качество и безопасность товаров на прилавках выросли.

«Однако отдельные производители портят статистику, находят всё новые способы фальсификации и лазейки в законодательстве», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Росстандарт создаст более 10 стандартов для продукции на растительной основе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить