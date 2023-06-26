Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Тюменской области уже более 6 тысяч детей отдохнули в загородных лагерях в этом году

Короткая ссылка
В Тюменской области работает 15 загородных лагерей в рамках летней оздоровительной кампании 2023 года.
В Тюменской области уже более 6 тысяч детей отдохнули в загородных лагерях в этом году
  • Gettyimages.ru
  • © Ariel Skelley

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В рамках программы уже более 6 тыс. детей отдохнули летом в оздоровительных учреждениях.

Отмечается, что власти планируют открыть ещё четыре лагеря.

Кроме того, организаторы намерены реализовать два грантовых проекта — «Звезда Героя» и «Лидеры Мы вместе», а также открыть подачу заявок на премию «Золотой Нафаня».

В планах указывается о проведении детских межлагерных спартакиад, музыкальных фестивалей.

Ранее URA.RU сообщало, что в детском лагере под Курганом отремонтируют бассейн в рамках региональной программы модернизации учреждений детского отдыха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить