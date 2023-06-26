В Тюменской области уже более 6 тысяч детей отдохнули в загородных лагерях в этом году
- Gettyimages.ru
- © Ariel Skelley
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
В рамках программы уже более 6 тыс. детей отдохнули летом в оздоровительных учреждениях.
Отмечается, что власти планируют открыть ещё четыре лагеря.
Кроме того, организаторы намерены реализовать два грантовых проекта — «Звезда Героя» и «Лидеры Мы вместе», а также открыть подачу заявок на премию «Золотой Нафаня».
В планах указывается о проведении детских межлагерных спартакиад, музыкальных фестивалей.
Ранее URA.RU сообщало, что в детском лагере под Курганом отремонтируют бассейн в рамках региональной программы модернизации учреждений детского отдыха.