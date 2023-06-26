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Белоусов заявил о стабильной ситуации с продовольствием и дорогами на юге России

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Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил о стабильной ситуации с продовольствием и дорогами в южных российских регионах.
Белоусов заявил о стабильной ситуации с продовольствием и дорогами на юге России
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом он сказал на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.

«Что касается торговли — тоже отмечался некоторый рост спроса, в основном это касалось южных регионов. В Ростовской области, по данным, спрос вырос на 10—15%, в Липецкой — на 30%, в Воронежской — на 50%. Никаких перебоев с торговлей не было, запасов хватило, и причём с большим резервом», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент ведётся мониторинг цен. Данные по этому вопросу будут уже текущим вечером.

Белоусов также добавил, что движение по трассе М-4 восстановлено.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России работает штатно.

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