Путин: решение задач по укреплению безопасности России зависит от кадров

Решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит от кадрового потенциала страны, заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит... решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны», — заявил Путин в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего — 2023».

Он отметил, что кадровый потенциал также оказывает влияние на развитие отечественной индустрии, наращивание её конкурентных способностей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить суверенитет и независимость страны, а также безопасность граждан.