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Путин: решение задач по укреплению безопасности России зависит от кадров

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Решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит от кадрового потенциала страны, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: решение задач по укреплению безопасности России зависит от кадров
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит... решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны», — заявил Путин в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего — 2023».

Он отметил, что кадровый потенциал также оказывает влияние на развитие отечественной индустрии, наращивание её конкурентных способностей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить суверенитет и независимость страны, а также безопасность граждан.

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