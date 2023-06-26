Путин: решение задач по укреплению безопасности России зависит от кадров
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«Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит... решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны», — заявил Путин в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего — 2023».
Он отметил, что кадровый потенциал также оказывает влияние на развитие отечественной индустрии, наращивание её конкурентных способностей.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить суверенитет и независимость страны, а также безопасность граждан.