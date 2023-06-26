Белоусов: спрос на наличность в южных регионах России вырос на 70—80%

Спрос на наличность в южных регионах России вырос примерно на 70—80%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Наиболее активно спрос на наличность был отмечен в южных регионах: в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах», — цитирует его ТАСС.

Белоусов отметил, что в этих регионах спрос вырос примерно на 70—80%.

Ранее вице-премьер заявил, что ситуация с продовольствием и дорогами в южных регионах стабильна, хотя пробки остаются.

Белоусов отметил, что железнодорожный и авиационный транспорт России продолжает работать в штатном режиме.