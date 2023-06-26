Собянин рассказал о темпах развития районов Лефортово и Нижегородский

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о развитии районов Лефортово и Нижегородский. По его словам, одной из главных проблем юго-востока столицы были недостаточные транспортные связи районов между собой и другими округами.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт Собянина.

«К решению проблемы мы подошли комплексно. Интегрировали железную дорогу в городскую транспортную систему. Сначала запустили движение по Московскому центральному кольцу — пассажиров принимают станции «Новохохловская», «Нижегородская», «Андроновка». Затем открыли наземное метро», — заявил мэр.

По его словам, на МЦД-2 «Курско-Рижский» работают станции Новохохловская, Калитники и Москва-Товарная, а в перспективе взамен Москвы-Товарной появится станция Серп и Молот, которая объединит МЦД-2 «Курско-Рижский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».

По МЦД-4 электрички запустят уже ближайшей осенью. Также будет открыт МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

Как пояснил Собянин, в результате на юго-востоке сойдутся три диаметра наземного метро. Серьёзный импульс получило и классическое метро — в Лефортово и Нижегородском построили Некрасовскую линию.

Мэр также сообщил, что несколько крупных проектов реализовано в сфере дорожно-транспортного строительства, например, реконструировано шоссе Энтузиастов. Организовано пять новых автобусных маршрутов.

За последние годы в Лефортове и Нижегородском возведено шесть зданий образовательных учреждений, идёт работа по внедрению нового стандарта в амбулаторном звене.

«Благоустроили территорию, прилегающую к станциям Лефортово, Андроновка и Фрезер. Теперь это и комфортный транзитный маршрут для пассажиров, и место неспешных прогулок», — отметил Собянин.

Продолжается программа реновации, в которую вошли 132 дома, расположенные в Лефортове и Нижегородском.

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