Белоусов заявил о стабильной ситуации с продовольствием и дорогами в южных регионах
Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.
«Никаких перебоев с торговлей не было, запасов хватило, и причём с большим резервом», — цитирует его РИА Новости.
Белоусов рассказал, что в настоящее время проводятся замеры цен в южных регионах России, движение полностью восстановлено, но остаются пробки.
Ранее сообщалось, что туроператоры возобновляют автобусные туры в южные регионы России.