Белоусов заявил о стабильной ситуации с продовольствием и дорогами в южных регионах

Ситуация с продовольствием и дорогами в южных регионах стабильна, хотя пробки остаются.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.

«Никаких перебоев с торговлей не было, запасов хватило, и причём с большим резервом», — цитирует его РИА Новости.

Белоусов рассказал, что в настоящее время проводятся замеры цен в южных регионах России, движение полностью восстановлено, но остаются пробки.

Ранее сообщалось, что туроператоры возобновляют автобусные туры в южные регионы России.