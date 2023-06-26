Уральский медуниверситет зафиксировал десятикратный рост заявлений от абитуриентов

Количество заявлений на поступление от абитуриентов в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) Екатеринбурга возросло в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

«Сотрудники приёмной комиссии УГМУ зафиксировали абсолютный рекорд: за четыре первых дня с начала кампании заявления подали 454 абитуриента. В прошлом году за аналогичный период было подано не больше 40 заявлений», — говорится в сообщении департамента на официальном сайте.

В УГМУ в этом году пройдут обучение более 2 тыс. будущих врачей и провизоров — это почти на 14% больше, чем годом ранее. Также увеличится приём на лечебно-профилактический, педиатрический и медико-профилактический факультеты.

Ранее progorod43 сообщил, что в Кировской области абитуриенты могут подать заявления на поступление через МФЦ.