Уральский медуниверситет зафиксировал десятикратный рост заявлений от абитуриентов
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики региона.
«Сотрудники приёмной комиссии УГМУ зафиксировали абсолютный рекорд: за четыре первых дня с начала кампании заявления подали 454 абитуриента. В прошлом году за аналогичный период было подано не больше 40 заявлений», — говорится в сообщении департамента на официальном сайте.
В УГМУ в этом году пройдут обучение более 2 тыс. будущих врачей и провизоров — это почти на 14% больше, чем годом ранее. Также увеличится приём на лечебно-профилактический, педиатрический и медико-профилактический факультеты.
Ранее progorod43 сообщил, что в Кировской области абитуриенты могут подать заявления на поступление через МФЦ.