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Уральский медуниверситет зафиксировал десятикратный рост заявлений от абитуриентов

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Количество заявлений на поступление от абитуриентов в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) Екатеринбурга возросло в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Уральский медуниверситет зафиксировал десятикратный рост заявлений от абитуриентов
  • Gettyimages.ru
  • © sturti

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

«Сотрудники приёмной комиссии УГМУ зафиксировали абсолютный рекорд: за четыре первых дня с начала кампании заявления подали 454 абитуриента. В прошлом году за аналогичный период было подано не больше 40 заявлений», — говорится в сообщении департамента на официальном сайте.

В УГМУ в этом году пройдут обучение более 2 тыс. будущих врачей и провизоров — это почти на 14% больше, чем годом ранее. Также увеличится приём на лечебно-профилактический, педиатрический и медико-профилактический факультеты.

Ранее progorod43 сообщил, что в Кировской области абитуриенты могут подать заявления на поступление через МФЦ.

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