Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист Соловиченко рассказала о минусах неофициального трудоустройства

Короткая ссылка
Специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко предупредила о негативных последствиях неофициального трудоустройства.
Специалист Соловиченко рассказала о минусах неофициального трудоустройства
  • Gettyimages.ru
  • © Jirapong Manustrong

Об этом сообщает URA.RU.

Работнику могут прекратить платить зарплату или начать задерживать её. Также он полностью лишается страховых и больничных выплат.

Отмечается, что неофициальный доход усложнит процедуру кредитования.

«С денег в конверте не платится НДФЛ, и особенно это отражается на ипотечниках: имущественные налоговые вычеты по ипотеке ощутимы и могут быть направлены на досрочное погашение долга», — предупреждает Соловиченко.

Кроме того, эксперт напомнила, что при неофициальном трудоустройстве не растёт трудовой стаж и не копятся пенсионные баллы.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги четырёх лет работы центра занятости «Моя карьера».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить