Специалист Соловиченко рассказала о минусах неофициального трудоустройства
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Об этом сообщает URA.RU.
Работнику могут прекратить платить зарплату или начать задерживать её. Также он полностью лишается страховых и больничных выплат.
Отмечается, что неофициальный доход усложнит процедуру кредитования.
«С денег в конверте не платится НДФЛ, и особенно это отражается на ипотечниках: имущественные налоговые вычеты по ипотеке ощутимы и могут быть направлены на досрочное погашение долга», — предупреждает Соловиченко.
Кроме того, эксперт напомнила, что при неофициальном трудоустройстве не растёт трудовой стаж и не копятся пенсионные баллы.
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