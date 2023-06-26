Специалист Соловиченко рассказала о минусах неофициального трудоустройства

Специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко предупредила о негативных последствиях неофициального трудоустройства.

Об этом сообщает URA.RU.

Работнику могут прекратить платить зарплату или начать задерживать её. Также он полностью лишается страховых и больничных выплат.

Отмечается, что неофициальный доход усложнит процедуру кредитования.

«С денег в конверте не платится НДФЛ, и особенно это отражается на ипотечниках: имущественные налоговые вычеты по ипотеке ощутимы и могут быть направлены на досрочное погашение долга», — предупреждает Соловиченко.

Кроме того, эксперт напомнила, что при неофициальном трудоустройстве не растёт трудовой стаж и не копятся пенсионные баллы.

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