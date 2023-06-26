Адвокат Рейзер рассказал подробности об отцовском капитале

Адвокат Илья Рейзер объяснил, кому полагается отцовский капитал и на что его можно потратить.

Об этом сообщает «Российская газета».

В 2023 году размер отцовского капитала за рождение первого ребёнка составляет 586 900 рублей. За второго ребёнка государство выплатит 775 600 рублей. Каждый год выплаты индексируются.

«Условия получения семейного капитала у отцов иные, чем у матерей», — уточняет эксперт.

По словам Рейзера, отцовский капитал мужчина может получить, если он остался единственным родителем ребёнка: в том случае, если мать умерла, без вести пропала или была лишена родительских прав. Также если мужчина — единственный родитель для усыновлённого им ребёнка.

Уточняется, что потратить деньги можно на обучение детей, улучшение жилищных условий или же на товары и услуги, необходимые для социальной адаптации ребёнка-инвалида.

«Отцы, в отличие от матерей, не могут направить средства выплаты на накопительную часть своей пенсии», — предупреждает адвокат.

Ранее, по сообщению НСН, в Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве вклада.