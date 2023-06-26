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Предприниматели из Узбекистана посетят Тюмень

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В рамках визита предпринимателей из Узбекистана в Тюмень состоятся встречи В2В, биржа контактов, посещение ключевых тюменских предприятий для обсуждения совместных проектов в нефтегазовой отрасли.
Предприниматели из Узбекистана посетят Тюмень
  • Gettyimages.ru
  • © ijeab

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Визит пройдёт с 26 по 29 июня.

Тюменскую область посетят представители газодобывающего и перерабатывающего предприятия ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» и нефтесервисной компании Eriell Oilfield Services Middle East DMCC.

Ранее директор центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева рассказала URA.RU о результатах предварительных переговоров, прошедших в рамках бизнес-миссии в Таджикистан. Она отметила, что специалистов из Тюменской области могут привлечь к строительству и наладке водоочистных сооружений в Таджикистане.

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