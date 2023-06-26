Предприниматели из Узбекистана посетят Тюмень
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Визит пройдёт с 26 по 29 июня.
Тюменскую область посетят представители газодобывающего и перерабатывающего предприятия ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» и нефтесервисной компании Eriell Oilfield Services Middle East DMCC.
Ранее директор центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева рассказала URA.RU о результатах предварительных переговоров, прошедших в рамках бизнес-миссии в Таджикистан. Она отметила, что специалистов из Тюменской области могут привлечь к строительству и наладке водоочистных сооружений в Таджикистане.