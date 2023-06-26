Власти Приморья поручили восстановить заброшенные детские лагеря в регионе
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.
На восстановление власти направят средства краевого бюджета.
Такие меры собираются принять в регионе, чтобы обеспечить детей организованным отдыхом, а также снизить число несчастных случаев с детьми, в частности на воде.
По сообщению агентства, последний такой случай произошёл в прошедшие выходные на водоёме в Яковлевском округе: утонули трое детей.
Главам муниципалитетов губернатор поручил привести в порядок места купания.
«Проверьте наличие средств спасения на пляжах, насколько они готовы к приёму отдыхающих. Приведите в порядок те места, где нет арендаторов. Просто огородить их или повесить табличку, что купание запрещено, не выход — людей это не остановит, особенно детей. Почистите дно, оборудуйте берег», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Ранее URA.RU сообщило, что в Курганской области завершаются работы по восстановлению детского лагеря им. Мяготина.