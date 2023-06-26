Власти Приморья поручили восстановить заброшенные детские лагеря в регионе

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил муниципалитетам отремонтировать заброшенные детские лагеря отдыха.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.

На восстановление власти направят средства краевого бюджета.

Такие меры собираются принять в регионе, чтобы обеспечить детей организованным отдыхом, а также снизить число несчастных случаев с детьми, в частности на воде.

По сообщению агентства, последний такой случай произошёл в прошедшие выходные на водоёме в Яковлевском округе: утонули трое детей.

Главам муниципалитетов губернатор поручил привести в порядок места купания.

«Проверьте наличие средств спасения на пляжах, насколько они готовы к приёму отдыхающих. Приведите в порядок те места, где нет арендаторов. Просто огородить их или повесить табличку, что купание запрещено, не выход — людей это не остановит, особенно детей. Почистите дно, оборудуйте берег», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Ранее URA.RU сообщило, что в Курганской области завершаются работы по восстановлению детского лагеря им. Мяготина.