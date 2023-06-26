Власти Подмосковья отменили связанные с режимом КТО ограничения
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Постановляю: 1. Признать утратившим силу постановление губернатора Московской области от 24.06.2023 № 153-MT «О введении отдельных ограничений, связанных с проведением на территории Московской области контртеррористической операции», — говорится в документе.
Ранее в НАК заявили об отмене режима контртеррористической операции в Москве и Московской области.