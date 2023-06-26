В Тюмени стобалльница поделилась формулой успеха на ЕГЭ

Тюменская выпускница Дарья Назарова рассказала о том, как получить 100 баллов на Едином госэкзамене.

Советами она поделилась в беседе с изданием «Тюменская область сегодня».

Надо много трудиться, быть уверенным в себе, не растеряться на экзамене. Не помешает и немного везения, считает она.

«Самое главное — следить за временем! Это важно. И будет очень обидно, если вы уверены, что всё знаете, но просто не успели написать. Когда будете писать пробник, засекайте время», — добавила она.

Ранее URA.RU сообщило, что в Тюменской области 22 выпускника получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Стобалльников оказалось в два раза больше, чем в прошлом году.