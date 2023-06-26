Выстреливший в Приморье стрелой в женщину мужчина имел с ней давней конфликт

Житель посёлка Трудового в Приморском крае, простреливший женщине шею из пистолета для подводной охоты, давно с ней конфликтовал, при этом опалённый им из самодельного огнемёта сосед был его другом, который пытался его успокоить.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав, женщину прооперировали, она находится под наблюдением врачей, а пострадавший от огнемёта мужчина находится в ожоговом отделении.

«У них там был какой-то спор. То ли по электричеству, то ли ещё что-то. Этот спор у них уже давнишний... У них идёт судебное разбирательство. Вот вчера какой-то там нашли кабель... Этот дядька хотел поджечь председателя, а этот мужик, который попал, — это его сосед, это его друг. Ну там они по-дружески общались. Он пошёл его просто успокоить», — рассказали агентству в отделе по работе с населением посёлка.

Отмечается, что сосед попал под руку, а после злоумышленник уже сходил за ружьем для подводной охоты и выстрелил в женщину — председателя товарищества. По имеющимся данным, стрела прошла через мышцу, не задев трахею или другие важные органы шеи. Пострадавший от ожогов уже прошёл одну операцию, ожидается вторая. Сам поджигатель обжёг руки.

Ранее сообщалось, что житель посёлка Трудового в Приморье поджёг мужчину с помощью горючей жидкости и насквозь пробил стрелой шею женщины.