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Начальница почтового отделения на Камчатке украла порядка 4 млн рублей

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В СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по факту кражи 4 млн рублей в региональном почтовом отделении.

В совершении преступления подозревается начальница почтового отделения.

По версии следствия, женщина в период с октября 2021 года по апрель 2023 года присваивала из кассы деньги, используя своё служебное положение. Для того, чтобы скрыть следы преступлений, она подделывала документы с отчётами.

«В настоящее время органом следствия предпринимается комплекс мер, направленный на обеспечение возмещения вреда. Уголовное дело возбуждено и расследуется», — заявили в СК региона.

С начала 2023 года в Удмуртии зарегистрировали 45 случаев кражи денег у пенсионеров под предлогом освобождения близких от уголовной ответственности. Общая сумма ущерба превышает 10 млн рублей.

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