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Гладков: почти 100 повреждённых обстрелами домов восстановлено в белгородском Грайвороне

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что почти 100 домов, повреждённых из-за обстрелов ВСУ и захода на территорию диверсантов, восстановлено в городе Грайвороне.
Гладков: почти 100 повреждённых обстрелами домов восстановлено в белгородском Грайвороне
  • Gettyimages.ru

«В ближайшее время завершаем работу по восстановлению Грайворона — из 117 повреждённых домов работы полностью завершены в 96», — написал он в Telegram.

По словам Гладкова, огромный объём работ был выполнен благодаря тому, что консолидировали много строительных бригад, снятых со многих объектов со всей Белгородской области.

Ранее он сообщил, что восстановительные работы в Шебекинском округе Белгородской области завершат к 1 августа.

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