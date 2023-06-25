Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минцифры рекомендовало дать выходной сотрудникам IT- и телеком-компаний

Короткая ссылка
Минцифры России рекомендовало дать выходной сотрудникам IT- и телеком-компаний, а также работникам СМИ.
Минцифры рекомендовало дать выходной сотрудникам IT- и телеком-компаний
  • Gettyimages.ru

Как отметило ведомство в своём заявлении в Telegram, 24 июня оказалось очень эмоциональным и напряжённым днём.

«Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», — указывается в заявлении.

В Минцифры добавили, что многие сотрудники министерства провели выходные на рабочем месте, поэтому в ведомстве тоже приняли решение дать выходной.

Ранее столичные власти заявили, что режим труда в нерабочий понедельник в Москве определяется самим работодателем.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщало, что понедельник, 26 июня, останется нерабочим днём в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить