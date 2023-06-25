Минцифры рекомендовало дать выходной сотрудникам IT- и телеком-компаний

Минцифры России рекомендовало дать выходной сотрудникам IT- и телеком-компаний, а также работникам СМИ.

Как отметило ведомство в своём заявлении в Telegram, 24 июня оказалось очень эмоциональным и напряжённым днём.

«Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», — указывается в заявлении.

В Минцифры добавили, что многие сотрудники министерства провели выходные на рабочем месте, поэтому в ведомстве тоже приняли решение дать выходной.

Ранее столичные власти заявили, что режим труда в нерабочий понедельник в Москве определяется самим работодателем.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщало, что понедельник, 26 июня, останется нерабочим днём в Москве.