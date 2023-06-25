В Херсонской области ранены трое военных, проводивших дезинфекцию после ЧС на ГЭС

ВСУ обстреляли в Херсонской области военнослужащих радиохимической и биологической защиты, проводивших дезинфекцию гражданских объектов Алёшек после подтопления из-за ЧП на Каховской ГЭС.

Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Проведали в госпитале парней, которых нацисты пытались уничтожить, пока они спасали жизнь и здоровье тысячам херсонцев. Это военнослужащие войск радиохимической и биологической защиты, которые проводили дезинфекцию опасных территорий, с которых сошла вода», — написал он.

Алексеенко уточнил, что трое получили осколочные ранения.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище после разрушения Каховской ГЭС фактически перестало существовать.