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В Херсонской области ранены трое военных, проводивших дезинфекцию после ЧС на ГЭС

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ВСУ обстреляли в Херсонской области военнослужащих радиохимической и биологической защиты, проводивших дезинфекцию гражданских объектов Алёшек после подтопления из-за ЧП на Каховской ГЭС.
В Херсонской области ранены трое военных, проводивших дезинфекцию после ЧС на ГЭС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Проведали в госпитале парней, которых нацисты пытались уничтожить, пока они спасали жизнь и здоровье тысячам херсонцев. Это военнослужащие войск радиохимической и биологической защиты, которые проводили дезинфекцию опасных территорий, с которых сошла вода», — написал он.

Алексеенко уточнил, что трое получили осколочные ранения.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище после разрушения Каховской ГЭС фактически перестало существовать.

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