Губернатор Орловской области: введённые ограничения в регионе сняты, обстановка спокойная
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Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своём Telegram-канале.
«Штабом приняты решения о снятии введённых ограничений и повышенных мер безопасности», — написал он в Telegram.
По словам Клычкова, обстановка в регионе спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов.
Ранее власти Тверской области сняли ранее введённый запрет на проведение массовых мероприятий в регионе.