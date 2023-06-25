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Губернатор Орловской области: введённые ограничения в регионе сняты, обстановка спокойная

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Оперативный штаб Орловской области снял ограничения и повышенные меры безопасности.
Губернатор Орловской области: введённые ограничения в регионе сняты, обстановка спокойная
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своём Telegram-канале.

«Штабом приняты решения о снятии введённых ограничений и повышенных мер безопасности», — написал он в Telegram.

По словам Клычкова, обстановка в регионе спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов.

Ранее власти Тверской области сняли ранее введённый запрет на проведение массовых мероприятий в регионе.

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