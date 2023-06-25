Губернатор Орловской области: введённые ограничения в регионе сняты, обстановка спокойная

Оперативный штаб Орловской области снял ограничения и повышенные меры безопасности.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своём Telegram-канале.

«Штабом приняты решения о снятии введённых ограничений и повышенных мер безопасности», — написал он в Telegram.

По словам Клычкова, обстановка в регионе спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов.

Ранее власти Тверской области сняли ранее введённый запрет на проведение массовых мероприятий в регионе.