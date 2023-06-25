АТОР: стоимость авиабилетов за границу пришла в норму
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Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне», — говорится в сообщении.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, какие в настоящее время есть бюджетные направления для отдыха. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса.
Вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.