АТОР: стоимость авиабилетов за границу пришла в норму

Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены в субботу, 24 июня.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне», — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, какие в настоящее время есть бюджетные направления для отдыха. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса.

Вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.