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Власти заявили, что подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию Липецкой области

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Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область.
Власти заявили, что подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию Липецкой области
  • Gettyimages.ru

Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.

«Подразделения ЧВК «Вагнер», остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что военная полиция сопровождает колонну техники ЧВК «Вагнер», которая покидает Липецкую область.

Также сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» покидают территорию Воронежской области в штатном режиме и без эксцессов.

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