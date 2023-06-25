Власти заявили, что подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию Липецкой области

Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область.

Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.

«Подразделения ЧВК «Вагнер», остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что военная полиция сопровождает колонну техники ЧВК «Вагнер», которая покидает Липецкую область.

Также сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» покидают территорию Воронежской области в штатном режиме и без эксцессов.