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В Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий

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Власти Тверской области сняли ранее ввёденный запрет на проведение массовых мероприятий в регионе.
В Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте правительства Тверской области.

Отмечается, что все ограничения сняты с 12:00 воскресенья, 25 июня.

«Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провёл с членами регионального правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья», — объявлено в сообщении.

Отмечается, что все областные органы власти и силовые структуры работают в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе правительства Тверской области сообщили об отмене всех массовых мероприятий в регионе на выходные дни.

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