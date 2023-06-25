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Гусев: подразделения ЧВК «Вагнер» покидают Воронежскую область в штатном режиме

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Подразделения ЧВК «Вагнер» покидают территорию Воронежской области в штатном режиме и без эксцессов.
Гусев: подразделения ЧВК «Вагнер» покидают Воронежскую область в штатном режиме
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов», — написал он в Telegram.

Ранее очевидцы сообщили RT, что военная полиция сопровождает колонну техники ЧВК «Вагнер», которая покидает Липецкую область.

В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям.

Также в Калужской области снимают ограничение на движение личного транспорта.

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