Гусев: подразделения ЧВК «Вагнер» покидают Воронежскую область в штатном режиме

Подразделения ЧВК «Вагнер» покидают территорию Воронежской области в штатном режиме и без эксцессов.

Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов», — написал он в Telegram.

Ранее очевидцы сообщили RT, что военная полиция сопровождает колонну техники ЧВК «Вагнер», которая покидает Липецкую область.

В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям.

Также в Калужской области снимают ограничение на движение личного транспорта.