Гусев: подразделения ЧВК «Вагнер» покидают Воронежскую область в штатном режиме
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Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
«Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов», — написал он в Telegram.
Ранее очевидцы сообщили RT, что военная полиция сопровождает колонну техники ЧВК «Вагнер», которая покидает Липецкую область.
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям.
Также в Калужской области снимают ограничение на движение личного транспорта.