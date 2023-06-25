Власти Владимирской области: органы безопасности работают в режиме повышенной готовности
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«Никаких тревожных сигналов и необходимости вводить дополнительные меры реагирования, ограничения нет. Тем не менее органы безопасности, ГИБДД продолжают работать в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении.
Он также отметил, что провёл заседание с правоохранительными органами, административными структурами и муниципалитетами.
Авдеев выразил благодарность местным жителям за понимание, в регионе был отменён ряд мероприятий, чтобы «сохранить в регионе спокойную, управляемую обстановку».
Ранее сообщалось, что в Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям.