Власти Владимирской области: органы безопасности работают в режиме повышенной готовности

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в Telegram, что местные органы безопасности продолжают работать в режиме повышенной готовности.

«Никаких тревожных сигналов и необходимости вводить дополнительные меры реагирования, ограничения нет. Тем не менее органы безопасности, ГИБДД продолжают работать в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что провёл заседание с правоохранительными органами, административными структурами и муниципалитетами.

Авдеев выразил благодарность местным жителям за понимание, в регионе был отменён ряд мероприятий, чтобы «сохранить в регионе спокойную, управляемую обстановку».

Ранее сообщалось, что в Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям.