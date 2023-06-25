Мэр: техника «Вагнера» повредила более 10 тысяч квадратных метров дороги в Ростове-на-Дону
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Об этом сообщил мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Он рассказал, что специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники.
«По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна», — написал он в Telegram.
Логвиненко уточнил, что восстановительные работы планируется выполнить за два дня.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону.
Росавтодор заявил, что все ограничения на трассах сняты.
В «Автодоре» сообщили, что ограничения движения по трассе М-4 «Дон» сохраняются в Московской и Тульской областях.