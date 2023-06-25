Мэр: техника «Вагнера» повредила более 10 тысяч квадратных метров дороги в Ростове-на-Дону

Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщил мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники.

«По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна», — написал он в Telegram.

Логвиненко уточнил, что восстановительные работы планируется выполнить за два дня.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону.

Росавтодор заявил, что все ограничения на трассах сняты.

В «Автодоре» сообщили, что ограничения движения по трассе М-4 «Дон» сохраняются в Московской и Тульской областях.