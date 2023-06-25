«Грозный»: из Чечни направлены три тысячи бойцов для обеспечения безопасности Москвы
«Для защиты столицы России от участников военного мятежа из Чеченской Республики было направлено 3000 бойцов из элитных подразделений региона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы с утра находились в Москве на позициях.
В Минске ранее сообщали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».