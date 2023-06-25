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«Грозный»: из Чечни направлены три тысячи бойцов для обеспечения безопасности Москвы

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Три тысячи бойцов элитных подразделений направлены в Москву из Чечни для обеспечения безопасности столицы, сообщает чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный».

«Для защиты столицы России от участников военного мятежа из Чеченской Республики было направлено 3000 бойцов из элитных подразделений региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы с утра находились в Москве на позициях.

В Минске ранее сообщали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».

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