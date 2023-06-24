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«Аэрофлот» предложил без доплат обменять билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа

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Пассажиры «Аэрофлота» из Ростова-на-Дону и Воронежа могут без доплат поменять дату вылета билетов в Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь и Волгоград.

«Пассажирам «Аэрофлота», испытывающим затруднения в связи с ограничениями на выезд из Воронежа и Ростова-на-Дону, предлагается без доплаты поменять дату вылета из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения можно внести в пределах недели с первоначальной даты, указанной в билете.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев сообщил о деэскалации ситуации возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

Позднее военкор RT Илья Васюнин сообщил, что первые машины ЧВК «Вагнер» уезжают из Ростова-на-Дону.

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