«Аэрофлот» предложил без доплат обменять билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа
«Пассажирам «Аэрофлота», испытывающим затруднения в связи с ограничениями на выезд из Воронежа и Ростова-на-Дону, предлагается без доплаты поменять дату вылета из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения можно внести в пределах недели с первоначальной даты, указанной в билете.
Ранее корреспондент RT Роман Косарев сообщил о деэскалации ситуации возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.
Позднее военкор RT Илья Васюнин сообщил, что первые машины ЧВК «Вагнер» уезжают из Ростова-на-Дону.