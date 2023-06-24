В Липецкой области перекопали часть автотрасс, чтобы остановить проезд техники
В Липецкой области приостановлено движение по части дорог, на ряде участков дорожное полотно повреждено с целью остановки проезда техники, сообщили в региональном правительстве.
- Gettyimages.ru
Об этом правительство написало в Telegram.
«На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено — перекопано экскаваторами», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям.
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