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В Липецкой области перекопали часть автотрасс, чтобы остановить проезд техники

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В Липецкой области приостановлено движение по части дорог, на ряде участков дорожное полотно повреждено с целью остановки проезда техники, сообщили в региональном правительстве.
В Липецкой области перекопали часть автотрасс, чтобы остановить проезд техники
  • Gettyimages.ru

Об этом правительство написало в Telegram.

«На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено — перекопано экскаваторами», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям.

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