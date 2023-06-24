В Липецкой области перекопали часть автотрасс, чтобы остановить проезд техники

В Липецкой области приостановлено движение по части дорог, на ряде участков дорожное полотно повреждено с целью остановки проезда техники, сообщили в региональном правительстве.

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