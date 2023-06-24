Бойцы ЧВК «Вагнер» открыли стрельбу по входу в здание «Ростелекома» в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщил военкор RT Илья Васюнин.

Также на видео показано, как люди в панике убегают на фоне звуков стрельбы.

Здание «Ростелекома» расположено напротив цирка, у входа в который ранее «вагнеровцы» поставили танк.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал мятеж продуманной и спланированной операцией.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России получили необходимый приказ на фоне попытки вооружённого мятежа.

Президент добавил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.