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Губернатор Артамонов: техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
Губернатор Артамонов: техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Ситуация находится под контролем», — добавил он.

Ранее стало известно, что власти приняли решение отменить до особого распоряжения все автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую.

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