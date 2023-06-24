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Всероссийский школьный выпускной бал в Государственном Кремлёвском дворце отменён

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Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться в субботу, 24 июня, в Государственном Кремлёвском дворце, отменён.
Всероссийский школьный выпускной бал в Государственном Кремлёвском дворце отменён
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте Кремлёвского дворца.

«Школьный выпускной бал, который должен был состояться сегодня на территории Московского Кремля, отменяется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на неделю перенесено проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке им. Горького в Москве.

24 июня в Москве и Подмосковье был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

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