Всероссийский школьный выпускной бал в Государственном Кремлёвском дворце отменён

Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться в субботу, 24 июня, в Государственном Кремлёвском дворце, отменён.

Об этом говорится на сайте Кремлёвского дворца.

«Школьный выпускной бал, который должен был состояться сегодня на территории Московского Кремля, отменяется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на неделю перенесено проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке им. Горького в Москве.

24 июня в Москве и Подмосковье был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.