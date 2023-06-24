Депутат Туров о военном мятеже: это попытка расколоть наше единство

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал телеобращение президента России Владимира Путина о вооружённом мятеже.

Парламентарий подчеркнул, что обращение Путина было направлено «на сохранение единства в нашей стране».

«Тысячи наших бойцов сейчас находятся на линии фронта, защищают нашу страну, наших граждан. То, что происходит сейчас, — попытка расколоть наше единство. Попытка нанести удар в тылу нашей страны. Это недопустимо, и надо делать всё возможное, чтобы сохранить наше единство. Мы будем делать всё возможное, чтобы оказывать поддержку и помощь в этой ситуации», — сказал Туров.

Ранее Путин назвал предателями России организаторов и участников попытки вооружённого мятежа.