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Депутат Туров о военном мятеже: это попытка расколоть наше единство

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Анастасия Белоусова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал телеобращение президента России Владимира Путина о вооружённом мятеже.
Депутат Туров о военном мятеже: это попытка расколоть наше единство
  • РИА Новости

Парламентарий подчеркнул, что обращение Путина было направлено «на сохранение единства в нашей стране».

«Тысячи наших бойцов сейчас находятся на линии фронта, защищают нашу страну, наших граждан. То, что происходит сейчас, — попытка расколоть наше единство. Попытка нанести удар в тылу нашей страны. Это недопустимо, и надо делать всё возможное, чтобы сохранить наше единство. Мы будем делать всё возможное, чтобы оказывать поддержку и помощь в этой ситуации», — сказал Туров.

Ранее Путин назвал предателями России организаторов и участников попытки вооружённого мятежа.

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