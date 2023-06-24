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Гладков: в Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти приняли решение усилить контроль за въездом на территорию региона.
Гладков: в Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона
  • РИА Новости

Об этом Гладков написал в Telegram.

«Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавил губернатор, власти закрывают въезд в Шебекино и Новую Таволжанку с 18:00 24 июня до 06:00 27 июня.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России получили необходимый приказ на фоне попытки вооружённого мятежа. Президент добавил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями оборонного ведомства или правоохранительных органов.

В министерстве гарантировали вышедшим на связь бойцам безопасность.

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