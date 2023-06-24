Гладков: в Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона
- РИА Новости
Об этом Гладков написал в Telegram.
«Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам», — говорится в сообщении.
Кроме того, добавил губернатор, власти закрывают въезд в Шебекино и Новую Таволжанку с 18:00 24 июня до 06:00 27 июня.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России получили необходимый приказ на фоне попытки вооружённого мятежа. Президент добавил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны.
В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.
Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями оборонного ведомства или правоохранительных органов.
В министерстве гарантировали вышедшим на связь бойцам безопасность.