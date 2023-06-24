РИА Новости: силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге

Сотрудники силовых ведомств оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра», расположенное на Зольной улице в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что возле входа на территорию центра дежурят сотрудники правоохранительных органов. Они призывают автомобилистов проезжать мимо.

Ранее Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями оборонного ведомства или правоохранительных органов.

В Кремле сообщили, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются в связи с попыткой вооружённого мятежа, в режиме круглосуточной работы.