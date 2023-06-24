РИА Новости: силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге
- globallookpress.com
Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что возле входа на территорию центра дежурят сотрудники правоохранительных органов. Они призывают автомобилистов проезжать мимо.
Ранее Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями оборонного ведомства или правоохранительных органов.
В Кремле сообщили, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются в связи с попыткой вооружённого мятежа, в режиме круглосуточной работы.