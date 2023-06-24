Власти: ситуация в Краснодарском крае спокойная
«Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранительные и силовые ведомства не вводили дополнительные меры безопасности.
Также сообщается, что в соцсетях распространяется много фейковой информации.
Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.
В ведомстве добавили, что российские войска продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения в рамках спецоперации.