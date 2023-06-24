Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Власти: ситуация в Краснодарском крае спокойная

Короткая ссылка
Ситуация в Краснодарском крае спокойная и контролируемая, дополнительные меры безопасности не вводятся, сообщает оперативный штаб региона.

«Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные и силовые ведомства не вводили дополнительные меры безопасности.

Также сообщается, что в соцсетях распространяется много фейковой информации.

Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

В ведомстве добавили, что российские войска продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения в рамках спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить