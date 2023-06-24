На Первом канале назвали видео о последствиях удара по лагерю ЧВК «Вагнер» постановкой

Видео о якобы последствиях удара по лагерю ЧВК «Вагнер» является постановочным, заявили в эфире Первого канала.

«Появилось видео якобы последствий этого удара. Очевидно, что это постановка», — говорится в сообщений.

Отмечается, что признаком этого является отсутствие других видеосвидетельств.

Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

В ведомстве добавили, что российские войска продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения в рамках спецоперации.