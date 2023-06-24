На Первом канале назвали видео о последствиях удара по лагерю ЧВК «Вагнер» постановкой
«Появилось видео якобы последствий этого удара. Очевидно, что это постановка», — говорится в сообщений.
Отмечается, что признаком этого является отсутствие других видеосвидетельств.
Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.
В ведомстве добавили, что российские войска продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения в рамках спецоперации.