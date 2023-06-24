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ЦОС ФСБ: заявления Пригожина являются призывами к гражданскому конфликту в России

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Заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина фактически являются призывом к началу вооружённого гражданского конфликта в России, заявили в ЦОС ФСБ.

«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооружённого гражданского конфликта на территории России», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что эти действия также являются ударом в спину российским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации.

Ранее в пресс-службе Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

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