ЦОС ФСБ: заявления Пригожина являются призывами к гражданскому конфликту в России

Заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина фактически являются призывом к началу вооружённого гражданского конфликта в России, заявили в ЦОС ФСБ.

«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооружённого гражданского конфликта на территории России», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что эти действия также являются ударом в спину российским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации.

Ранее в пресс-службе Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.