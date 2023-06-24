ЦОС ФСБ: заявления Пригожина являются призывами к гражданскому конфликту в России
«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооружённого гражданского конфликта на территории России», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что эти действия также являются ударом в спину российским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации.
Ранее в пресс-службе Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.