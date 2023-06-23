В Удмуртии перед судом предстанет обвиняемый в реабилитации нацизма

В Удмуртии перед судом предстанет 49-летний мужчина, обвиняемый в реабилитации нацизма.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Установлено, что в январе 2023 года мужчина, находясь в колонии, рассказывал другим заключённым ложные сведения о деятельности СССР во время Великой Отечественной войны. Он также отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала.

В ходе следствия фигурант признал вину в полном объёме. Уголовное дело передано в Верховный суд Удмуртии.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 8,5 года колонии бросившего «коктейль Молотова» в здание УФСБ в Краснодаре.