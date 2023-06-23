Роспотребнадзор рекомендовал регионам обеспечить готовность к проведению профилактики чумы

Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам обеспечить готовность к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения чумы.

«Рекомендовать: обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учётом эпидемических рисков», — говорится в тексте постановления.

Ранее стало известно, что на территории Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем.

Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России с 2017 года не зафиксировано случаев заболевания чумой, ситуация находится на контроле.